رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تيار الاستقلال الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي تجاوز كل الحدود في غزة

كتب:

منتصر سليمان
08:34 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أكد الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن العدوان الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط التي يمكن أن تحتمل على المستوى الإنساني والدولي وخرق كافة القوانين الدولية فيما يرتكبه من جرائم حرب وإرهاب منظُم في غزة.

إبادة للفلسطينيين

وأضاف رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي يوجه رسالة للفلسطينيين مفادها «ليس هناك فلسطيني واحد في مأمن من القتل والإعدام».

قصف المستشفيات في غزة

ومن جانبها، كشفت إدارة مستشفيات غزة، أنها طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بمرافقة قافلة المساعدات والإغاثة، كما جرى التنسيق لمرور القافلة دون أي استهداف من الاحتلال، ورغم ذلك تم استهدافها دون أي اعتبار للقوانين الدولية التي تؤكد ضرورة حماية المستشفيات والطواقم الطبية والإسعاف حتى خلال الحروب.

كما قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة، ومحيط مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

اقرأ المزيد:

مستشار الرئيس الفلسطيني: قرار وقف إطلاق النار في غزة بيد أمريكا

7 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين بمخيم النصيرات وسط غزة 

«الخارجية الفلسطينية» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لـ3 مستشفيات في غزة

الصحة العالمية: يجب وقف إطلاق النار في غزة وحماية المرضى والمرافق

الرئيس الفرنسي يعلن تنظيم مؤتمر إنساني بشأن الحرب في غزة 9 نوفمبر
بقلم منتصر سليمان