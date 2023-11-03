تيار الاستقلال الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي تجاوز كل الحدود في غزة

أكد الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن العدوان الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط التي يمكن أن تحتمل على المستوى الإنساني والدولي وخرق كافة القوانين الدولية فيما يرتكبه من جرائم حرب وإرهاب منظُم في غزة.

إبادة للفلسطينيين

وأضاف رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي يوجه رسالة للفلسطينيين مفادها «ليس هناك فلسطيني واحد في مأمن من القتل والإعدام».

قصف المستشفيات في غزة

ومن جانبها، كشفت إدارة مستشفيات غزة، أنها طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بمرافقة قافلة المساعدات والإغاثة، كما جرى التنسيق لمرور القافلة دون أي استهداف من الاحتلال، ورغم ذلك تم استهدافها دون أي اعتبار للقوانين الدولية التي تؤكد ضرورة حماية المستشفيات والطواقم الطبية والإسعاف حتى خلال الحروب.

كما قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة، ومحيط مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.