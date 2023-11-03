الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدرسة تأوي نازحين شمالي غزة ووقوع شهداء ومصابين

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية، بوقوع شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين بمنطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

ويأتي ذلك بعد قصف قوات الاحتلال، 3 مستشفيات في قطاع غزة، ما خلف عشرات الشهداء والمصابين والجرحى، هذا بالإضافة إلى استهداف سيارات الإسعاف التي كانت تقل جرحى ومصابين، وتعتبر من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي تتم على سمع وبصر المجتمع الدولي خاصة الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان، حسب توصيف وزارة الخارجية الفلسطينية.