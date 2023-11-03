عضو التحالف الوطني: نستعد بـ3000 كرتونة للمرحلة الثانية من مساعدات غزة

أعلنت جمعية رسالة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الانتهاء من تعبئة 3000 كرتونة غذائية، في إطار المرحلة الثانية من مساعدات الإغاثة «مسافة السكة» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم فلسطين، مؤكدة حرصها على أن تكون المواد الغذائية معلبات سهلة الاستخدام ومختلفة، لتناسب أوضاع الأشقاء في غزة.

«رسالة»: نستهدف دعم غزة بـ50 مليونا

وأوضحت الجمعية أنها تستهدف وصول حجم مساعداتها والتبرعات للأشقاء في غزة ما بين 40 و50 مليون جنيه، لتوفير جميع المستلزمات الأساسية، مشيرة إلى أن التبرع للجمعية يتم من خلال الاتصال على رقم 19450، أو من خلال الموقع الرسمي لها، موضحة أن سهم التبرع بلحاف أو بطانية قيمته 350 جنيها، كما يمكن التبرع بسهم كرتونة مواد غذائية بقيمة 350 جنيهاً.

استمرار دعم غزة

وأشارت الجمعية إلى الدفعة الأولى التي ساهمت بها تضمنت ما يقرب من 1500 كرتونة مواد غذائية، إلى جانب 2500 كرتونة مياه، بالإضافة إلى 1000 لحاف، 100 شنطة إسعافات أولية، مؤكدة على استمرار مواصلة دعمها للأشقاء في غزة لحين انتهاء الأزمة.