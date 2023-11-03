«التحالف الوطني»: المساعدات الإغاثية شاملة وليست إسعافات أولية فقط

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن شحنات المساعدات الطبية التي أرسلها التحالف لمستشفيات غزة شحنات شاملة وليست إسعافات أولية فقط.

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لـ«الوطن» أن الدفعة الأولى من المساعدات اشتملت على 200 ألف جرعة أدوية لكل الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والكبد وغيرها، إضافة إلى إسعافات أولية لكل الجروح والحالات الحرجة والإصابات الخطرة، إلى جانب المساعدات الغذائية، موضحا أن أولويات تحديد المتطلبات الضرورية تتم بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني.

تمرير 108 شاحنات مساعدات إنسانية إلى القطاع

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الجهود التي بذلتها القيادة السياسية المصرية، أجبرت الجانب الإسرائيلي على تخفيف القيود على أهالي غزة، ونجحت في تمرير 108 شاحنات مساعدات إنسانية إلى القطاع تضم كافة الاحتياجات، واليوم نشهد استقبال المصابين من أهالي غزة لعلاجهم على أرض مصر.

وأكد عضو التحالف الوطني، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت على مدار التاريخ، مشيرا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يستعد بالمرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية للأشقاء في غزة، محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية التي تحتاجها القطاع.