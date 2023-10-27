عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية

قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه منذ اللحظة الأولى لأحداث 7 أكتوبر ورد الاحتلال الإسرائيلي بقصف عنيف على غزة، بادر الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرارات سريعة وقوية، حيث قام بدعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد للتحدث عن القضية القضية الفلسطينية.

موقف الدولة المصرية ثابت

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن موقف الدولة المصرية ثابت، ويتمثل في عدة نقاط، النقطة الأولي وهي تمسك الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية، وحق الفلسطينيين في تحديد مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود ما قبل 67، كما أن النقطة الثانية رفض كل أعمال العنف على المدنيين ومطالبتهم بوقف الاعتداء المستمر على أهالينا في غزة، والنقطة الثالثة الوقوف وبقوة ضد فكرة التهجير القسري حماية للقضية الفلسطينية ومنعها من الضياع.

مصر قبلة السلام

وتابع « الرئيس السيسي أخذ تفويض من مجلس الشيوخ ومن مجلس النواب، كما أن الجماهير خرجت الجمعة الماضية، وأعلنت تفويض الرئيس لاتخاذ ما يراه مناسبًا، بالإضافة إلى دعوة الرئيس السيسي إلى قمة القاهرة للسلام وأجمع الكل في القمة على ضرورة وجود وقف للحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، كما أن الموقف الرسمي والثابت للدولة المصرية، كما أن مصر قبلة السلام».