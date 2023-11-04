سعر الريال السعودي اليوم السبت 4-11-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 4-11-2023، في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الشراء اليوم 8.20 جنيه، و8.23 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي. وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفق آخر تحديث لمواقع البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم، أمام الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، كما سجل 8.23 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم، 8.20 جنيه للشراء، كما سجل 8.23 جنيه للبيع وفقاً للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع وفقاً للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم، 8.19 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع وفقاً لبنك CIB.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم، 8.24 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع وفقاً لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع، وفقاً لبنك الإسكندرية.