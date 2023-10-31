سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. استقرار ملحوظ

يواصل سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل البنوك استقراره الذي عليه منذ بداية التعاملات الصباحية، ومن المتوقع أن يظل مستقرا حتى نوفمبر المقبل، وفقا لما أعلنه عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري 8.22 للشراء و8.24 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري إلى 8.19 جنيه شراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية

فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم داخل بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي بلغ 8.25 جنيه للبيع و8.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع و 8.19 جنيه للشراء.