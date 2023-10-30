رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 30-10-2023 في البنوك

كتب:

مريم حنفي
11:03 ص | الإثنين 30 أكتوبر 2023
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

يسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 30-10-2023 في البنوك، هدوءًا ملحوظا، استمرارا للثبات المستمر منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، في ظل توقعات باستمرار ذلك حتى بداية الشهر المقبل، ليبلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وفقا لما أعلن عبر الموقع الرسمية للبنوك المصرية. 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

ويسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 30-10-2023، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري. 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما يبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 

فيما وصل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين، داخل بنك الإسكندرية، إلى 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى CIB

وعن سعر الريال السعودي داخل البنك التجاري الدولي CIB، فيبلغ 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، يسجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

ويبلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 8.25 جنيه للبيع، و8.23 جنيه للشراء. 

اقرأ المزيد:

استقرار سعر صرف الریال السعودي الیوم الأحد 8-10-2023 في البنوك

سعر صرف الریال السعودي اليوم في البنوك المصرية

استقرار سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25-10-2023 في البنوك

استقرار سعر الريال السعودي في ختام التعاملات المسائية اليوم

سعر الريال السعودي اليوم السبت 21-10-2023 في البنوك
بقلم مريم حنفي