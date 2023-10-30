يسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 30-10-2023 في البنوك، هدوءًا ملحوظا، استمرارا للثبات المستمر منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، في ظل توقعات باستمرار ذلك حتى بداية الشهر المقبل، ليبلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وفقا لما أعلن عبر الموقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 30-10-2023، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما يبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

فيما وصل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين، داخل بنك الإسكندرية، إلى 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى CIB

وعن سعر الريال السعودي داخل البنك التجاري الدولي CIB، فيبلغ 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، يسجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

ويبلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 8.25 جنيه للبيع، و8.23 جنيه للشراء.