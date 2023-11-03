«صحة سوهاج»: الكشف على أكثر من 10 آلاف مواطن خلال 9 قوافل طبية

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على أكثر من 10 آلاف مواطن في 5 مراكز مختلفة.

وتشمل هذه المراكز جرجا، سوهاج، المنشاة، جهينة، وإخميم، وتستهدف القرى الأكثر احتياجًا لهذه الخدمات خلال هذا الشهر.

القوافل الطبية تضم جميع التخصصات الطبية

وأضاف الدكتور أحمد عبد الكريم، وكيل مديرية صحة سوهاج، أن القوافل الطبية تضم جميع التخصصات الطبية المختلفة، بما في ذلك الباطنة، الأطفال، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، الجلدية، ونساء وولادة، إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتتوافر بها جميع الأدوية.

وأشارت الدكتورة سحر عواجة، مدير إدارة القوافل الطبية، إلى أن الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية يتم تحويلها إلى المستشفيات الحكومية، وأن جميع الخدمات المقدمة في هذه القوافل مجانية، وأكدت أهمية الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ هذه القوافل.

تأتي هذه القوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية والمناطق العشوائية في الحضر من خلال تقديم مثل هذه الخدمات الصحية.