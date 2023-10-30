«صحة سوهاج» تعلن عن حاجتها لشغل وظائف قيادية.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج فى بيان عن حاجتها لوظيفة خالية بالإدارة العامة للطب العلاجي، موضحة مواعيد التقديم للوظيفة الخالية، وشروط التقديم لفرصة العمل وطريقة التقديم لفرصة العمل وكذلك موعد انتهاء التقديم وطريقة إعلان نتيجة مسابقة التوظيف.

وظائف خالية بصحة سوهاج

جاء فى بيان مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، تطلب مديرية الصحة والسكان مدير لمستشفى جهينة المركزي، تنطبق عليه شروط التقديم، على أن يتم الالتزام بالإطار الزمني للتقديم.

موعد التقديم على الوظائف الخالية

وحددت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج الإطار الزمني للتقديم للوظائف الخالية بداية من يوم 1 نوفمير القادم حتى يوم 15 من نفس الشهر، ويتم التقديم على الوظيفة الخالية، بتقديم أوراق التقديم بالإدارة العامة للطب العلاجي ورقيا ليتم تحديد من تنظبق عليهم الشروط والتواصل معهم هاتفيا لتحديد موعد اختبار القبول.

شروط التقديم لوظائف صحة سوهاج

وكشفت مديرية صحة سوهاج عن شروط التقديم كالتالي:

- أن يكون كبير باحثين

- يقدم خطة لتطوير المستشفى.

الأوراق المطلوبة للتقديم

بينما حددت الأوراق المطلوبة للتقديم كالتالي:

- صورة شخصية

- بيان بالحالة الوظيفية.

- بيان بالدورات الحاصل عليها

كما تطلب مديرية صحة سوهاج، مدير لإدارة الحجر الصحي ومديري الإدارة الطبية في 6 مراكز ومدير لمستشفى أخميم المركزي يستمر التقديم عليهم ورقيا حتى نهاية شهر نوفمبر القادم.