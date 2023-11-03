وكيل «صحة سوهاج» يتفقد مستشفى الحميات ويستمع لشكاوى المرضى

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مستشفى حميات سوهاج، وأقسام الأشعة والاستقبال ومناظير الجهاز الهضمي والعنايات وغرفة النفايات الخطرة وغرفة المحولات، كما وجه بضرورة متابعة الصيانة الدورية لتلك الأقسام.

ثم توجه لزيارة مستشفى جهينة المركزي، حيث تفقد أقسام الاستقبال والمعامل والأشعة والرعايات والغسيل الكلوي والعمليات والأقسام الداخلية.

الالتزام وتطبيق قواعد مكافحة العدوى

وأشاد وكيل صحة سوهاج على مستوى الخدمة الطبية المقدمة في المستشفى والالتزام وتطبيق قواعد مكافحة العدوى من قبل الأطقم الطبية.

وفي إطار آخر، قام وكيل وزارة الصحة بزيارة الوحدة الصحية بنزة المحزمين التابعة لإدارة جهينة الصحية، واختتم جولته التفقدية بزيارة مستشفى طهطا العام، حيث أشاد بمستوى الخدمة الطبية المتميزة التي يتم تقديمها في المستشفى، واستمع خلال الزيارة لآراء المرضى وذويهم بشأن الخدمات الصحية المقدمة وتلقى أي شكاوى أو معوقات قد يواجهونها.

تعزيز الالتزام والانضباط لدى الفرق الطبية

تأتي تلك الجولات التفقدية في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، ومحافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، وتهدف إلى متابعة سير العمل في المنشآت الصحية والتأكد من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام والانضباط لدى الفرق الطبية وتطبيق قواعد مكافحة العدوى وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.