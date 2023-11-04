استطلاع رأي: %76 من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إجراء استطلاع لآراء المواطنين الإسرائيليين في أداء بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، حتى الآن، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

76% يرغبون في رحيل نتنياهو

وأكدت وسائل الإعلام العبرية، أن نتيجة استطلاع الرأي جاءت في غير صالح نتنياهو، إذ يرغب 76% من الإسرائيليين في استقالته، بينما 18% عبروا عن رغبتهم في استمراره بمنصبه.