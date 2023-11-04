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استطلاع رأي: %76 من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو

كتب:

يارا أشرف
01:25 ص | السبت 04 نوفمبر 2023
بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل

بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إجراء استطلاع لآراء المواطنين الإسرائيليين في أداء بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، حتى الآن، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

76% يرغبون في رحيل نتنياهو

وأكدت وسائل الإعلام العبرية، أن نتيجة استطلاع الرأي جاءت في غير صالح نتنياهو، إذ يرغب 76% من الإسرائيليين في استقالته، بينما 18% عبروا عن رغبتهم في استمراره بمنصبه.

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بقلم يارا أشرف