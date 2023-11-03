باحث في شؤون إسرائيل: نتنياهو يواجه انتقادات حادة.. والوضع في غزة لن يستقر

قال أحمد فؤاد أنور الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن هناك انقساما حقيقيا داخل المجتمع الإسرائيلي، إذ يشعر بأنه في ورطة يسمونها حرب استقلال جديدة، إشارة إلى حرب فلسطين 1948، متابعا: «هذا يدل على استعدادهم لمعارك طويلة، وليس مجرد حرب خاطفة، على أثمان سيتم دفعها».

انتقادات حادة لـ«نتنياهو»

أكد « فؤاد» خلال مداخلته لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك انتقادات حادة جدًا، توجه إلى رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشكل مباشر، وأصبحت الأسئلة المسكوت عنها، تطرح الآن على العلن، منها رسمة سخرية لجند الاحتياط لابن «نتنياهو»، الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، وقد وجه كلامًا غير لائقًا إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان الحاليين.

الوضع لن يستقر وإسرائيل تراجع نفسها

وأشار الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إلى أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستقر كثيرًا، وسيضطر الجانب الإسرائيلي إلى مراجعة حساباته، فهناك نزيف دماء مستمر، خاصة بعد التوغل إلى غزة.