مرصد الأزهر: قصف المنشآت المدينة بغزة رسالة من نتنياهو بأن وعد بلفور قائم

قال مرصد الأزهر، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إن الاحتلال الإسرائيلي لن يتراجع حتى ينزح جميع الفلسطينيين من أرضهم.

ولفت مرصد الأزهر إلى أن استهداف المستشفيات والكنائس والمساجد والمنازل هو رسالة من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادته الأمنيين لأهلنا في غزة بأن لا مكان لكم في أرضكم، كما أنهم يبثون رسالة مفادها أن وعد بلفور لم ينته بموت صاحبه، فهو الآن يتجسد في صيغ وجنسيات أخرى تعطي الضوء الأخضر لاستكمال ما بدأوه منذ ذلك الوعد المشئوم على يد عصاباتهم التي قدمت من شتات العالم لتمارس ما نراه اليوم في القطاع.

قصف بوابة مجمع الشفاء الطبي جريمة جديدة

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي منذ قليل المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط العشرات من الشهداء والجرحى.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف المدخل الرئيسي لـ مجمع الشفاء الطبي ومركبة إسعاف كانت متواجدة في المكان، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المرضى وعائلاتهم وطواقم الإسعاف والنازحين الذين لجأوا إلى المستشفى بعد قصف منازلهم بحثا عن مكان أكثر أمنا.