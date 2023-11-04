عاجل.. كولر يحدد صفقات يناير في الأهلي

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، لاعب فيوتشر، ومحمد حمدي، ظهير أيسر نادي إنبي، خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي سيف زاهر في تصريحات خلال برنامجه «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس 1»: «مسؤولو الأهلي، عقدوا جلسة مع مارسيل كولر، استمرت لمدة 90 دقيقة، عقب الخروج من الدوري الأفريقي».

3 أسماء مطلوبة في الأهلي بفرمان مارسيل كولر

وأوضح: «تم مناقشة سبب الخروج من الدوري الأفريقي، خلال الجلسة، خاصة مع تلبية جميع مطالب كولر من جانب مجلس الإدارة في بداية الموسم، كولر طلب تدعيمات خلال شهر يناير المقبل، واللجنة الفنية بالنادي الأهلي، عرضت عليه بعض الأسماء من أجل التعاقد معها».

وتابع: «كولر طلب التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، من نادي فيوتشر، ومحمد حمدي من نادي إنبي، في شهر يناير المقبل».

الأهلي يواجه المقاولون العرب اليوم بعد وداع الدوري الأفريقي

وودع النادي الأهلي، بطولة الدوري الإفريقي من الدور نصف النهائي، بعد الخسارة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويستعد الأحمر لمواجهة المقاولون اليوم في الجولة السادسة من دوري Nile.