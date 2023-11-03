بعد قرار «المركزي».. اعرف شهادات الاستثمار الأكثر ربحًا بالبنك الأهلي

بعد قرار البنك المركزي المصري الخاص بتثبيت سعر الفائدة عند 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض، وهي ذات الفائدة التي أقرها البنك المركزي في 3 أغسطس 2023، وعاد تثبيتها في اجتماع 21 سبتمبر 2023، قبل أن يكرر تثبيتها للمرة الثانية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، مساء اليوم الخميس.

يبحث عدد كبير من المواطنين عن شهادات البنوك الأفضل من أجل شرائها للاستثمار فيها، لذا يقدم البنك الأهلي المصري شهادات الإدخار أو الاستثمار وتبدأ الشهادات بقيمة 1000 جنيه، بعائد يصل إلى 22%.

وترصد «الوطن» تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بأعلى عائد بعد تثبيت سعر الفائدة وفقًا لمنصة البنك الأهلي الرسمية وهي كالتالي.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير 3 سنوات

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19.5% ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة في البنك الأهلي المصري: 12.25% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

شهادة أمان المصريين

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 13%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، هي فئة الشهادة.

شهادة استثمار ب

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 14.50%.

- دورية صرف عائد الشهادة: ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- فئات الشهادة هي 500 جنيه ومضاعفاتها.