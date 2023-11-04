رئيس جامعة القاهرة: مستشفى الطوارئ في «قصر العيني» الأكبر بالشرق الأوسط

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه جرى تطوير مستشفيات قصر العيني، خاصة مستشفى الاستقبال والطوارئ لتصبح أكبر مستشفى للطوارئ في الشرق الأوسط وهي مقامة على مساحة 7000 متر بعد أن كانت 700 متر، كما جرى رفع كفاءة مستشفيات: الباطنة، والنساء والتوليد وتجديد مجمع عيادات العناية بالمرأة والعيادات التخصصية الجديدة.

ولفت «الخشت» إلى أنه تم استحداث وتجديد العديد من الوحدات مثل «الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات»، وهي الأولى من نوعها في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى الانتهاء من 25% من مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، والانتهاء من كافة التصميمات من جهة الاستشاري الدولي.

توسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس

وأوضح رئيس جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فيما يتعلق بالمعهد القومي للأورام تم الانتهاء من المبنى الجنوبي للمعهد وتطويره ورفع الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 50%، وإعادة تأهيل وتطوير المعهد بالكامل بعد حادث التفجير، وتطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس، وتم تطوير وتجديد مستشفى المنيل قبلي، وإحلال وحدة مناظير الأمعاء حيث يُعد المركز الأول في جامعات مصر في هذا التخصص.

و أضاف أنه تم افتتاح مستشفى كلية طب الأسنان وتطوير مبنى الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد، وتم إنجاز مرحلة كبيرة في إنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال ونواة قصر العيني الجديد بجامعة القاهرة الدولية الجديدة، إنشاء مستشفى أبو الريش للعيادات الخارجية «مستشفى أبو الريش الجديد» بالتعاون مع مؤسسة الجايكا - اليابان، وتطوير مستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة، بالإضافة إلى تطوير واستحداث العديد من الوحدات والعيادات والغرف والملحقات الطبية.