«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن طرح شقق الإسكان الجديدة في القاهرة

أفادت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 52 شقة بأسعار تنافسية وتسهيلات في السداد، موضحة أنها تقع في المجتمع السكني حلوان - أطلس.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، «س و ج» عن كل ما تريد معرفته عن طرح الوحدات السكنية الجديدة، وفقًا لما أوضحته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

ما خصائص شقق الإسكان في القاهرة «حلوان»؟

عدد الوحدات السكنية المطروحة 52 شقة، بحالة نصف تشطيب، لكنها كاملة المرافق الخدمية، والطرح يكون بنظام التخصيص.

ما مكان شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة؟

تقع الشقق المطروحة من قبل وزارة الإسكان في القاهرة، بالبلوك رقم 21 بالمجاورة الأولى في المجتمع السكني الجديد -أطلس - حلوان.

ما موعد طرح كراسة الشروط؟

اعتبارًا من 8 نوفمبر 2023، يجري طلب كراسة الشروط، من خلال مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بمدينة حلوان.

ما موعد حجز شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة في حلوان؟

سيبدأ حجز الشقق اعتبارًا من 21 نوفمبر الجاري.

ما موعد تسليم الوحدات السكنية المطروحة؟

الشقق السكنية جاهزة للاستلام في شهر فبراير 2024.

ما مساحات الشقق المطروحة؟

تتراوح مساحات الشقق بين 67 و96 مترًا.

ما أسعار الوحدات السكنية المطروحة؟

- يتراوح سعر المتر بين 7475 و7549 جنيهًا.

- بلغ سعر الشقة مساحة 96 مترًا، 686 ألف جنيه.

- بلغ سعر الشقة مساحة 67 مترًا، 507 آلاف جنيه.

ما هي طرق السداد والحجز؟

طرق الحجز والسداد تتمثل في التالي:

- سداد 10% كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية.

- سداد دفعة تخصيص 15% خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز.

- سداد دفعة استلام 25 % خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.

- تقسيط الـ50% المتبقية على أقساط شهرية لمدة «5 سنوات، أو 10 سنوات، أو 15 سنة» وفقاً لإمكانات ورغبة العميل، بفائدة قدرها 7%.

- يمنح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.