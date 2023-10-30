وزير الاتصالات الفلسطيني: تعطل المرافق التكنولوجية بسبب القصف الإسرائيلي على غزة

أكد الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفلسطين، أن قطاع غزة يضم عددا من المراكز التدريبية والمرافق التكنولوجية في المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى شركات ناشئة وكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات: «للأسف تعرضت معظم هذه المرافق للقصف أو مُنع عنها الوقود مما أدى لتوقفها».

إجراء استراتيجي محكم

وقال الدكتور إسحق سدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن استهداف شبكات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة ليس مجرد تكتيك عسكري، بل هو إجراء استراتيجي محكم يهدف إلى زعزعة الاستقرار وفرض حالة من العزلة والتحكم المعلوماتي.

وأضاف أن هذا التعطيل الممنهج للبنية التحتية الرقمية ينطوي على آثار سلبية متعددة الأوجه، تتراوح ما بين عرقلة التنسيق الأمني والإنساني وحتى تفكيك النسيج الاجتماعي، إضافة إلى الضرر النفسي الذي يلحق بالمواطنين، موضحاً أن هذه الإجراءات تعكس عدم احترام صارخ للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، وهي أيضا خطوات تقلل من فاعلية الإغاثة والوعي العام بالواقع، وتتطلب رداً دولياً حازماً ومنسقاً لمعالجة هذه الانتهاكات.

التنسيق مع الجهات الدولية

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الدولية المعنية لتجنيب قطاع غزة مزيدا من الانتهاكات، إضافة إلى المتابعة والتنسيق مع شركات الاتصالات المحلية لتقديم الدعم الفني والصيانة اللازمة لإعادة الخدمات إلى طبيعتها: «تأتي هذه الجهود في إطار شامل للحد من الأضرار الناتجة ولحماية حقوق الإنسان، وهي تُعتبر خطوة مُتكاملة نحو تقديم حلول جذرية للأزمة الراهنة».