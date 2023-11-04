مارك زوكربيرج يعلن خضوعه لجراحة في القدم.. ويوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه

«كنت أتدرب لخوض مباراة تنافسية في فنون القتال المختلطة، عندما تعرضت لإصابة قوية»، كلمات دونها مارك زوكربيرج مالك شركة «ميتا»، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» من داخل أحد المستشفيات، معلنًا خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي، وحاجته للراحة فترة من الوقت.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، الشركة الأم لـ «فيس بوك» و«انستجرام»، في منشوره الذي كتبه أمس، إنّ الجراحة كانت ضرورية بعد تمزق الرباط الصليبي الأمامي في أثناء التدريب على مسابقة للفنون القتالية «MMA»، مرفقًا تعليقه بمجموعة من الصور وهو يرقد على فراش المرض، مع وضع ركبته في دعامة، بحسب موقع «سي بي إس» الأمريكي.

مارك زوكربيرج يخضع لعملية جراحية

وتابع «زوكربيرج» عبر حسابه على «انستجرام»: «ممتن للأطباء والفريق الذي يعتني بي، وما زلت أتطلع إلى الاشتراك في المسابقة القتالية بعد أن أتعافى».

واختتم رسالته: «شكرا للجميع على الحب والدعم»، متطلعًا إلى العودة لممارسة رياضته المفضلة قريبا.

سبب حب «زوكربيرج» للفنون القتالية

وكان الرئيس التنفيذي لـ«ميتا»، كشف في مقابلة عام 2022 مع مذيع البودكاست جو روغان، أنه بدأ دراسة الفنون القتالية المختلطة خلال جائحة كوفيد-19، قائلاً إنّ الطبيعة البدائية لهذه الرياضة، ساعدته على تعزيز مستوى طاقته في أثناء مواجهة تحديات العمل.

ووفقًا لجامعة ستانفورد الطبية، يمكن أنّ يستغرق إعادة التأهيل لجراحة الرباط الصليبي الأمامي عدة أشهر، مع عودة معظم الرياضيين إلى النشاط الكامل بعد تسعة إلى 12 شهرًا من الإجراء.