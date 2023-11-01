مأساة في غزة.. سيدة تتلقى خبر استشهاد عائلتها من «فيسبوك»

خصص برنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية DMC، فقرة خاصة عن حكاية فلسطينيات يكشفن مأساة ومعاناة من دفتر الصمود على الأرض حول الأحداث الجارية في قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تلقيت خبر استشهاد 26 فردا من أسرتي عن طريق وسائل الإعلام

وروت زينب سليمان الفتاة الفلسطينية، أنها تعيش منذ 3 سنوات في مصر، انتقلت للدراسة برفقة أشقائها، موضحة أنها فقدت 26 فردا من أسرتها نتيجة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأنها لم تتوقع أنهم يجرى قصفهم لأن الخطر لم يشكل عليهم 1%، لأن المنطقة التي كانوا يعيشون فيها كانت آمنة ولا هي شمال ولا جنوب، وجرى قصفهم بصاروخين إبادة كاملة.

وأضافت أنها تلقت خبر استشهادهم عن طريق وسائل الإعلام، لأن الاتصالات كانت متقطعة بهم منذ 7 أكتوبر في بداية الأحداث.

استشهاد 6 من أبناء عمومة

وروت هيا عماد، فتاة فلسطينية مقيمة بالقاهرة، أن أسرتها وجيرانها في قطاع غزة تجمعوا سويا منذ بداية الأحداث، تحسبًا لو حدث قصف من جيش الاحتلال جميعهم يستشهدوا مع بعض، وأن أبناء عمومتها الـ6 استشهدوا منذ أسبوع جراء القصف، بعد انتقالهم من رفح إلى أحد المنازل ظنا منهم أنه أكثر أمانًا حتى فوجئوا بالضرب «وقت استشادهم كان فجرًا، وعرفت بخبر استشهادهم عن طريق فيس بوك».