هزة أرضية تضرب اليونان بعمق 27 كيلومترا

تعرضت اليونان، صباح اليوم السبت، لهزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر، وعلى مسافة 51 كيلومترا شرق مدينة باتراس غرب البلاد.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الهزة الأرضية التي ضربت اليونان، وقعت على عمق 27 كيلومترا.

وأشار الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إلى وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت اليونان، على مسافة 5 كيلومترات بين الشمال والشمال الغربي من مدينة سيليفينيوتيكا.