وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي في مدينة إيلات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في مدينة إيلات، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وبالأمس أعلنت فصائل عراقية، أنها استهدفت موقعا في إيلات جنوب دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد البيت الأبيض، بأن الإفراج عن المحتجزين سيتطلب آلية لوقف إطلاق النار في غزة، ولا ضمان لنجاح الجهود الراهنة، ولا توجد خطط زمنية واضحة لذلك.

وقال إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن انهيار المباني السكنية في مخيم جباليا وقع بعد قصف «شبكة خنادق لحماس»، مؤكدا مساهمته في تغيير خطط إسرائيل تجاه غزة.

وأكد البيت الأبيض، أن بلينكن سيناقش مع مسؤولين عرب في الأردن إمكانية توحيد غزة والضفة تحت حكم السلطة الفلسطينية.