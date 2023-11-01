صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير إسحاق بغزة

كشفت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، عن عودة الاتصالات إلى قطاع غزة تدريجيًا بعد انقطاعها لساعات، مشيرة إلى وجود شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنطقة الفالوجا بمخيم جباليا، وسماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنة نير إسحاق بغلاف غزة.

ومن جهتها، قالت الفصائل الفلسطينية، إن 7 محتجزين مدنيين لديها قُتلوا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين، أمس الثلاثاء، من بينهم ثلاثة يحملون جوازات سفر أجنبية.