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صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

كتب:

نرمين عفيفي
10:05 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
الأوضاع بغزة

الأوضاع بغزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.

 

 

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