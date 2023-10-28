صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة كتب: نرمين عفيفي 10:05 ص | السبت 28 أكتوبر 2023 الأوضاع بغزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وصول مساعدات إنسانية جديدة إلى العريش لدعم أهالي غزة أسر المحتجزين في غزة يطلبون لقاء نتنياهو لبحث مصير ذويهم الهلال الأحمر المصري يعقد مؤتمرا بشأن تنسيق دخول المساعدات إلى غزة أول تعليق من إيلون ماسك بعد مطالبته بإتاحة «ستارلينك» لأهالي غزة غزة غلاف غزة الحرب في غزة الحرب علي غزة العدوان الاسرائيلي حرب اسرائيل علي غزة حرب غزة حرب غزة 2023 بقلم نرمين عفيفي