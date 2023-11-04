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«المتحف المصري»: الاحتفال بذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون لن يكون ضخما

كتب:

شروق مراد
10:52 ص | السبت 04 نوفمبر 2023
مقبرة توت عنخ آمون

مقبرة توت عنخ آمون

كشف الدكتور علي عبد الحليم، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، عن تفاصيل احتفال المتحف المصري بمرور 101 عام، على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، موضحًا أنه لن يكون ضخما هذا العام، بسبب الأحداث في فلسطين، بل سيكون مجرد ترويج على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بدعم من قطاع المتاحف، مع وضع معلومات عن جميع المتاحف.

«عبد الحليم»: تم اكتشاف 5 آلاف قطعة نادرة موجودة بداخل المقبرة

وأضاف «عبد الحليم» خلال مداخلته ببرنامج 8 الصبح، على قناة dmc، أن الهدف هو تعريف الناس بالمقبرة، وتاريخ الكشف عنها ومحتوياتها، إذ عثر عليها كاملة، وتم اكتشاف 5 آلاف قطعة نادرة موجودة بداخلها، ما بين الخشب والذهب والأحجار الكريمة.

«عبد الحليم»: ننشر منشورات تحتوي على معلومات عن المقبرة ومحتوياتها

وتابع «عبد الحليم» أن هناك عدة خطوات، لتأدية الدور الترويجي والتنويري والتثقيفي، من خلال العمل على عدة اتجاهات، منها مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر منشورات تحتوي على معلومات عن المقبرة ومحتوياتها.

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