المتحف المصري يحتفل بذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. تضم 5000 قطعة أثرية

يحتفل المتحف المصري بالتحرير غدًا السبت، 4 نوفمبر، بالذكرى الـ101 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، التي اُكتشف بواسطة عالم الآثار البريطاني السير هيوارد كارتر عام 1922، مؤكدًا أنّ المقبرة أحدثت تغيرًا كبيرًا في عالم الآثار والمصريات.

المقبرة تضم 4 حجرات محفورة في الصخر

وأكد المتحف المصري، في بيان، أنّ هيوارد كارتر اكتشف مقبرة توت عنخ آمون، بعد ما يقرب من 10 سنوات من الحفر الدؤوب، لافتًا إلى العثور داخل المقبرة على 4 حجرات محفورة في الصخر، مخبأة تحت صخور وادي الملوك، وبها ما يزيد عن 5000 قطعة أثرية، التي كانت شاهدة على حياة وموت «عنخ آمون».

المقبرة احتفظت بكنوزها حتى الآن

وأشار المتحف إلى أنّ علماء المصريات حول العالم، أجمعوا على أنّ عظمة اكتشاف مقبرة الملك «توت عنخ آمون» الملقب بالفرعون الصغير، ليست لأنه ملك محارب ساهم في توسيع أرجاء الامبراطورية المصرية، أو لأنه كان ملكا بناءً تميز عصره بالبناء والتعمير، إذ شيّد العديد من المعابد والمنشآت، لكن لأنه استطاع أنّ يُخفي مقبرته عن أعين اللصوص، فظلت محتفظة بكنوزها حتى الآن، لتكون شاهدة على هذا الجانب المهم من التاريخ المصري القديم.