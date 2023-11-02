متحف الشرطة يحتفل بذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن متحف الشرطة نظم اليوم معرضا أثريا مؤقتا بعنوان «الأسلحة الحربية للملك توت عنخ آمون»، بمناسبة ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، التي تعد من أهم وأروع الاكتشافات الأثرية في العالم في القرن العشرين، التي جرى اكتشافها يوم 4 نوفمبر عام 1922 ميلاديا.

أسلحة الملك توت عنخ آمون

قال عبدالباسط محمود، مدير عام متحف الشرطة القومي، إن المعرض الأثرى المؤقت «الأسلحة الحربية للملك توت عنخ آمون»، تضمن عرض عدد من الأسلحة الأثرية التي ترجع إلى العصور المصرية القديمة، كالقوس والسهم، والبلطة، والخنجر، وهي أسلحة مماثلة لأسلحة الملك، بالإضافة إلى عدد من الصور التي تظهر الأسلحة الحربية الرائعة والنادرة كالعجلة الحربية، أقدم سلاح مدرع عرفته البشرية.

عرض خنجر نادر جدًا

وأضاف أن معرض «الأسلحة الحربية للملك توت عنخ آمون»، شهد عرض خنجر نادر جدًا، لا يوجد له مثيل على كوكب الأرض، فضلا عن عدد من الأسلحة الأخرى المتنوعة، موضحا أنه من المقرر أن يستمر المعرض خلال الفترة من 2 نوفمبر 2023، حتى نهاية الشهر الجاري.