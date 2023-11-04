عاجل.. عقوبات صارمة ضد الأهلي بسبب صن داونز

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» توقيع عقوبات صارمة ضد النادي الأهلي بسبب ما بدر من جماهيره خلال مواجهة إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي أمام صن داونز الجنوب أفريقي في استاد القاهرة الدولي وما قامت به الجماهير تجاه حكم هذه المواجهة، السنغالي عيسى سي.

الاتحاد الأفريقي يعاقب الأهلي بعد وداع الدوري الأفريقي

وعلم «الوطن سبورت» أن لجنة الانضباط في «كاف» اتخذت قرارا بمعاقبة النادي الأهلي بسبب ما حدث في مباراة صن داونز وإلقاء زجاجات المياه على عيسى سي، حكم هذه المواجهة، التي انتهت بالتعادل السلبي وخروج الأحمر من الدوري الأفريقي، لخسارته في الذهاب 1-0.

عقوبة مالية على الأهلي بسبب جماهيره

وقرر كاف توقيع عقوبة مالية على النادي الأهلي تصل قيمتها 120 ألف دولار، نظرا لما قامت به جماهيره عقب انتهاء مباراة صن داونز وإلقاء الزجاجات مع حكم اللقاء وهو نفس الأمر الذي قامت بها الجماهير نفسها في مباراة الهلال السوداني بالجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في دوري Nile

وودع النادي الأهلي بطولة الدوري الأفريقي من نصف النهائي، بعد الخسارة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويخوض المارد الأحمر اليوم مباراة أمام المقاولون عند تمام السابعة مساء في الجولة السادسة من دوري Nile.