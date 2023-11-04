حقيقة ظهور محمد سلام في أحد ديسكوهات القاهرة بعد إعلان تعاطفه مع غزة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان محمد سلام، أظهر خلاله وهو يحتفل وادعى البعض أن هذا الفيديو تم التقاطه خلال هذه الأيام من تواجده في أحد أماكن السهر.

تعرف على حقيقة فيديو محمد سلام

وعلى إثر الفيديو تعرض الفنان محمد سلام لكثير من الانتقادات، خاصة بعدما أعلن خلال الأيام الماضية اعتذاره عن عرض إحدى المسرحيات تعاطفًا مع الشعب الفلسطيني، على إثر ما يتعرض له من إبادة جماعية من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتبين أن الفيديو يعود إلى شهر يوليو عام 2022 من داخل أجواء الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم عمهم، الذي شارك فيه محمد سلام مع الفنان محمد إمام، وظهر معه في الفيديو، وهو إنتاج المنتج أحمد السبكي الذي يظهر معه أيضا في الفيديو.

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استقبال ضخم لـ " محمد سلام " في أكبر ديسكوهات القاهرة ???? بعد أن أعلن انسحابه من مسرحية في الرياض تضامناً مع غزة !!



يا خيبتك ياوليّه pic.twitter.com/vOEwN4tQL5 — كولومبوس (@Columbuos) November 2, 2023

يذكر أن الفنان محمد سلام كان قد ظهر في فيديو مؤخرا عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، وأعلن اعتذاره عن المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي؛ وذلك لعدم قدرته على «الضحك» ضمن مسرحية كوميديا والغناء والرقص وأشقاؤنا يقتلون، حسب قوله.