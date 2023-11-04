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حقيقة ظهور محمد سلام في أحد ديسكوهات القاهرة بعد إعلان تعاطفه مع غزة

كتب:

بسمة شطا
11:58 ص | السبت 04 نوفمبر 2023
محمد سلام

محمد سلام

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان محمد سلام، أظهر خلاله وهو يحتفل وادعى البعض أن هذا الفيديو تم التقاطه خلال هذه الأيام من تواجده في أحد أماكن السهر.

تعرف على حقيقة فيديو محمد سلام 

وعلى إثر الفيديو تعرض الفنان محمد سلام لكثير من الانتقادات، خاصة بعدما أعلن خلال الأيام الماضية اعتذاره عن عرض إحدى المسرحيات تعاطفًا مع الشعب الفلسطيني، على إثر ما يتعرض له من إبادة جماعية من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتبين أن الفيديو يعود إلى شهر يوليو عام 2022 من داخل أجواء الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم عمهم، الذي شارك فيه محمد سلام مع الفنان محمد إمام، وظهر معه في الفيديو، وهو إنتاج المنتج أحمد السبكي الذي يظهر معه أيضا في الفيديو.

يذكر أن الفنان محمد سلام كان قد ظهر في فيديو مؤخرا عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، وأعلن اعتذاره عن المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي؛ وذلك لعدم قدرته على «الضحك» ضمن مسرحية كوميديا والغناء والرقص وأشقاؤنا يقتلون، حسب قوله.

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