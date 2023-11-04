عاجل.. تغيير مفاجئ في الجهاز الفني الأهلي بعد مباراة صن داونز

أجرى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغييرًا جديدًا في الجهاز المعاون له داخل القلعة الحمراء، خصوصا بعد مباراة صن داونز الجنوب أفريقي، في بطولة الدوري الأفريقي والتي ودعها الأحمر بعد الخسارة أمام الأخير.

وعلم «الوطن سبورت» أن المدرب السويسري طلب من مسؤولي الأهلي ضرورة إجراء تغيير طارئ في الجهاز المعاون له من أجل محاربة الإصابات العضلية التي تضرب اللاعبين في الآونة الأخيرة

وقام كولر بضم عنصر جديد ليكن مدربًا للأحمال ضمن الجهاز الفني للأهلي خلال الفترة المقبلة إذ تم تعيين محمد الشيحي، والذي ظهر خلال المران الأخير للفريق والرئيسي، قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام المقاولون العرب.

من هو محمد الشيحي مدرب الأحمال الجديد في الأهلي؟

وتعاقد الأهلي مع محمد الشيحي وذلك بعد أن ترك منصبه في فريق كرة السلة، ليصبح المدرب ضمن الجهاز المعاون لمارسيل كولر.

كما يضم الجهاز المعاون لكولر مدرب أحمال آخر وهو محمد حمدي والذي كان يعمل في منصب أخصائي تأهيل الإصابات في وقت سابق.

موعد مباراة الأهلي اليوم أمام المقاولون العرب

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري NILE.