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معبر رفح يستقبل 17 جريحا فلسطينياً للعلاج بالمستشفيات المصرية

كتب:

أحمد عادل موسى
12:28 م | السبت 04 نوفمبر 2023
معبر رفح يستقبل الجرحى الفلسطينيين للعلاج في مصر

معبر رفح يستقبل الجرحى الفلسطينيين للعلاج في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، أنها استقبلت 17 جريحاً فلسطينياً من المصابين في العدوان المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك عبر معبر رفح البري، لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أنه كان من المتوقع نقل 28 جريحاً فلسطينياً إلى معبر رفح، لتلقي العلاج في عدد من المستشفيات بمصر، لكن الاحتلال الإسرائيلي، الذي استهدف قافلة من سيارات الإسعاف، كانت متوجهة إلى معبر رفح في وقت سابق من مساء أمس الجمعة، عرقلت نقل المصابين إلى الجانب المصري.

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