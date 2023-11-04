وزير التنمية المحلية يفتتح معرض «أيادي مصر» في الدقهلية اليوم

وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم السبت، إلى ديوان عام محافظة الدقهلية، في مستهل زيارة يتفقد خلالها ويفتتح عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وكان في استقباله، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة الدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

ومن المقرر أنّ تتضمن زيارة «آمنة»، تفقد مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور اللواء عمرو فاروق عبد المجيد، رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في إطار زيارته للمحافظة لتوقيع بروتوكول تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وافتتاحها.

المعرض الدائم للمنتجات والسلع الغذائية المخفضة

كما ستتضمن زيارة وزير التنمية المحلية، تفقد اصطفاف الآلات والمعدات الهندسية لمجابهة الأزمات والكوارث، ومعرض المحافظة الدائم للمنتجات والسلع الغذائية المخفضة بشارع الجيش، تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن افتتاح ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد إعادة تطويره، وتفقد الأعمال الجارية بمشروع امتداد المشاية الجديد على النيل، وافتتاح معرض «أيادي مصر» للمنتجات اليدوية والتراثية بحديقة شجرة الدر في المنصورة.