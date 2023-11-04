محافظ أسيوط يبحث سبل التوعية بالمبادرات الرئاسية مع فريق مراكز شباب مصر

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعضاء فريق مراكز شباب مصر، التابع لمديرية الشباب والرياضة، وذلك ضمن اللقاءات والجلسات الحوارية التي تنظمها المحافظة لدعم وتمكين الشباب في كل القطاعات، وتنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات ورؤية مصر 2030.

ووجه المحافظ الشكر لأعضاء فريق مراكز شباب مصر بالمحافظة لمشاركتهم في اللقاءات الشبابية وتنظيم الفعاليات المتنوعة بالمحافظة، معلنا تكريمه المتميزين منهم في كل الأنشطة لحثهم على الجد والاجتهاد.

مشروعات حياة كريمة

وتم خلال اللقاء الاستماع إلى ىراء الشباب، والتي تضمنت محاور رئيسية مهمة حول التوعية بالمبادرات الرئاسية فى كل المجالات، خاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأثرها المجتمعي والمعيشي على المواطن المصري، ومناقشة المقترحات والقضايا المتعلقة بملف تمكين الشباب الذي توليه القيادة السياسية أولوية كبيرة، بجانب مناقشة أركان وأهداف الجمهورية الجديدة والدور المحوري للمرأة المصرية في الحياة السياسية وكذلك التعرف على أفكار الشباب وزيادة الترابط فيما بينهم وتعزيز قيم الانتماء للوطن والمسئولية المجتمعية.

المشروعات القومية

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – أهم المشروعات التنموية التي تم ويجري تنفيذها على أرض المحافظة في كافة القطاعات، خاصة المشروعات التنموية والخدمية التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، خاصة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي يجري خلال مرحلته الحالية تنفيذ 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه.