متحدث «قطاع الأعمال»: سد احتياجات الصناعة المحلية أهمية بالغة للاقتصاد

يواصل وزير قطاع الأعمال العام، متابعه أعمال التطوير القائمة داخل المصانع الخاصة بمستحضرات الصيدلية والمستحضرات البيطرية، فضلا عن تطوير مصانع المحاليل الطبية والمحاليل الخاصة بالغسيل الكلوي، التابعة لشركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية، وفقا لما صرح به منصور عبدالغني المتحدث الرسمي لوزارة قطاع الأعمال.

أهمية تطوير مصانع المستحضرات الصيدلية

وأضاف عبدالغني في تصريحات لـ«الوطن»، أن كل المصانع الخاصة بالشركة القابضة للأدوية، تركز على التطوير والتصنيع المتميز والجيد، دون الخروج عن الاشتراطات التي تضعها هيئة الدواء، في ظل أن التركيز على تصنيع المستحضرات البيطرية والصيدلية والمحاليل الطبية، يساهم في منافسة الأسواق في الخارج.

الأثار الإيجابية لسد احتياجات الصناعة المحلية

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الدولة المصرية تركز على استمرار التعاون مع الشركاء المصريين والأجانب التابعين للقطاع الخاص، من أجل العمل على تصنيع المواد الخام الدوائية، والغرض من ذلك توفير كل الأدوات التي تحتاجها الصناعة المحلية، ما يؤدي إلى التصدير للخارج، كما أن هناك ضرورة تتمثل في تطوير المصانع والخطوط الإنتاج التابعة لشركة النصر للكيماويات الدوائية.