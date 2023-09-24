تعاون بين قطاع الأعمال العام والبنك الدولي.. كيف يستفيد الاقتصاد المصري؟

استقبل محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من البنك الدولي، وذلك من أجل التعاون بين الجانبين وذلك بهدف تحقيق إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

أهمية قطاع الأعمال العام

وقال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن قطاع الأعمال العام يهدف إلى إدارة الشركات التابعة للحكومة وإعادة الهيكلة الخاصة بها وتطوير الأداء المالي والإداري في ظل التعاون مع جميع الوزرات لتحقيق تلك الهدف.

الآثار الإيجابية للتعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والبنك الدولي

وأضاف «شعيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تطوير الأداء المالي والإداري يؤدي إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية مهمة والتي تتمثل في وثيقة ملكية الدولة التي تنص على أن 60% من الاقتصاد سوف يتوجه إلى القطاع الخاص وليس القطاع العام وبالتالي يسعى قطاع الأعمال إلى تحقيق تطوير الأداء المالي للشركات مما يعطي القدرة على التعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي من خلال توفير الخبرات المناسبة الخاصة بعمليه التطوير الإداري والمالي والمساعدة على التحديات الخاصة بعمليات الإصلاح الإداري ولتلك الشركات لذلك لابد من الاستعانة بالخبرات الدولية.

وتابع أن الاستعانة بالخبرات الدولية تقوم بتمكين الشركات من تعظيم العائد على الأصول الخاصة بها وبالإضافة إلى تطبيق قواعد الحوكمة وفقا لمعايير دولية وبالتالي يعطي البنك الدولي دعم في مجال حوكمة الشركات مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال قيام تلك الشركات بدفع الضرائب التي تعود في النهاية إلى الموازنة العامة للدولة مما ينمي إيرادات الدولة سواء كانت إيرادات مباشرة من الأرباح أو غير مباشرة من خلال الضرائب.