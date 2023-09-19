خبير اقتصادي: تطوير شركات قطاع الأعمال العام يحقق 3 أهداف رئيسية للدولة

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجّه دائما بمواصلة الجهود لتطوير شركات قطاع الأعمال العام من أجل تحقيق 3 أهداف رئيسية، الأول دعم الاقتصاد بشكل غير مباشر، إذ إنّ الشركات مملوكة للدولة وبالتالي سيعود بالنفع على العاملين في تلك الشركات من خلال تحسين الدخل المالي الخاص بهم.

الهدف من تطوير شركات قطاع الأعمال العام

وأضاف شعيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الهدف الثاني يتمثل في أرباح الشركات التي تصب في الموازنة العامة للدولة، ما يؤدي إلى تدعيم الموازنة، كما يؤثر تطوير شركات قطاع الأعمال العام على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة من خلال دخول الدولة في بعض الأنشطة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية وتحسين معيشة المواطن المصري، وتحقيق معدل النمو الاقتصادي للدولة بشكل كبير.

علاقة وثيقة ملكية الدولة بتطوير شركات قطاع الأعمال

وتابع أنّ وثيقة ملكية الدولة تركز على أن تصل شركات القطاع الخاص إلى أكثر من 60% بالنسبة لحجم السوق، وبالتالي من الضروري عند تنفيذ الوثيقة الاهتمام بشركات قطاع الأعمال العام، ما يساهم في تحسين الأداء المالي للشركات من خلال إدارة القطاع العام بفكر القطاع الخاص، لتحسين الأداء المالي للشركة من خلال إعادة الهيكلة المالية والإدارية، ما يعود بالنفع على الدولة المصرية من خلال تحقيق الربحية التي تنتقل بالكامل للدولة.