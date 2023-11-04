تدريب 89 طبيبا لتفعيل أنشطة عيادات صديقة للشباب والمراهقين في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تنظيم دورة تدريبية لتفعيل أنشطة العيادات صديقة الشباب والمراهقين، من خلال تدريب 88 طبيبا في مختلف الإدارات الصحية.

تدريب صحي بالدقهلية للأطباء

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، وبحضور الدكتورة رشا ابو زيد من الادارة العامة لرعاية اطفال السن المدرسي بالوزارة، وباشراف مباشر من الدكتور ولاء السعيد مدير ادارة رعاية اطفال السن المدرسي والمراهقين.

وأوضح مكين، في بيان، أن الدورة شملت 88 من أطباء وتمريض الوحدات في 44 وحدة صحة أسرة، بـ7 إدارات صحية، هي (المنصورة -السنبلاوين - طلخا - تمي الأمديد - ميت غمر - أجا - بلقاس).

وتناولت محاور التدريب رفع الوعي الصحي و تقديم المشورة والتوعية الصحية لفئة الشباب والمراهقين وأولياء أمور المترددين علي الوحدات الصحية للفئة العمرية من 10 -24 سنة.

يذكر أنه جرى تفعيل برنامج العيادة صديقة الشباب والمراهقين، بعدد 189 وحدة على مستوى المحافظة.