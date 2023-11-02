«القومي للمرأة» ينظم دورة تدريبية للعاملات بالسياحة حول المساواة

نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية حول «المساواة بين الجنسين»، والتي استهدفت العاملات بإحدى شركات السياحة، وذلك في إطار مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في مصر»، والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية ومع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر، واستمر على مدار يومين.

واستعرضت صفاء حبيب، مديرة المشروع، دور المجلس القومي للمرأة، وأهداف مشروع السياحة، وما يتضمنه من أنشطة تستهدف العاملين والعاملات بقطاع السياحة لتحقيق بيئة عمل آمنة.

وعرضت سماح حلمي، خبيرة المشروع المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوار الاجتماعية ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل، واستعرض مارك صموئيل استشاري التدريب والقيادة مفهوم ومستويات القيادة ومبادئ التعرف على القيادة الشمولية.

تكريم العاملات

وتناول التدريب استعراض دور مكتب شكاوي المرأة والخدمات التى يقدمها ومفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار الإحالة، واختتمت الدورة التدريبية بتوزيع شهادات التكريم على العاملات والعاملين بالفندق.