«الأونروا»: إسرائيل تواصل قصف غزة بشكل «جنوني» ولم تعد هناك مناطق آمنة في القطاع

صرح متحدث الأونروا في الضفة الغربية بأن إسرائيل استهدفت 47 مرفقا تابعين للأونروا منذ العدوان على غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

«الأونروا»: لم تعد هناك مناطق آمنة في غزة

وأضاف متحدث الأونروا في الضفة الغربية، أن إسرائيل تواصل قصف غزة بشكل «جنوني»، ولم تعد هناك مناطق آمنة في القطاع، وقال: «سجلنا نزوح 695 ألف نازح من قطاع غزة إلى المؤسسات التابعة للأونروا، ونواجه صعوبات كبيرة في تقديم المساعدات».