استشهاد 12 فلسطينيا على الأقل جراء استهدف مدرسة الفاخورة في غزة

استشهد 12 فلسطينيا على الأقل، وأصيب 54 آخرين، في حصيلة أولية للقصف إسرائيلي الذي استهدف مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين تؤوي الآلاف من النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما لا يزال آخرون تحت الأنقاض، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكانت جمعية «الهلال الأحمر» الفلسطيني، أشارت في وقت سابق في بيان، إلى استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، موكب الإسعاف الذي خرج من مجمع الشفاء الطبي لنقل مصابين إلى معبر رفح، عصر أمس الجمعة، مرتين، الأولى على بعد كيلو متر واحد من مستشفى الشفاء والثانية على بوابته، ما أسفر عن وقوع 15 شهيدا وإصابة أكثر من 60 آخرين من المدنيين والنازحين المتواجدين على مدخل المستشفى.

في وقت سابق من اليوم السبت، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة من استهداف سيارة إسعاف بغارة إسرائيلية عند مدخل مستشفى الشفاء في غزة.

وفي سياق آخر، أصيب 8 فلسطينيين، بالرصاص، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة، فيما داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل والمحال التجارية، ومسجد بيت أمر الكبير، ووضعت أعلام الاحتلال على أسطح المنازل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي إطار سياسة الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال 41 فلسطينيا بينهم الأسير المحرر محمد محمود صافي أصاليبي «40 عاما» من بلدة بيت أمر.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، إن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيجتمعون اليوم مع نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن غزة، وقال السفيرأحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إن وزراء خارجية 5 دول عربية سيجتمعون في موقف عربي موحد في عمان مع بلينكن للتأكيد على ضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، ومنع التهجير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، بموقف هندوراس، إحدى دول أمريكا الوسطى، المندد للإبادة الجماعية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي يعاني منها قطاع غزة، بدءا باستدعاء سفيرها لدى إسرائيل روبرتو مارتينيز، للتشاور.

وفي البرازيل، اختار برازيليون، طريقة وضع أكفان بيضاء ملطخة باللون الأحمر، رمزا للدماء، للاحتجاج على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 29 يوما دون توقف.

وقام داعمون لفلسطين، في مدينة ريو دي جانيرو، بوضع 120 كفن أبيض وبجانبه علم ووردة حمراء، تكريما لأطفال غزة الذين قتلوا خلال القصف الإسرائيلي، كما وضعوا لافتة كبيرة: «لماذا؟»، في تساؤل عما جدوى الحرب وقتل الأطفال الأبرياء، مطالبين بتوقيف القصف لتجنب المزيد من القتلى.

WHY? Why? Why? Why?



This memorial on Copacabana beach with Palestinian flags to thousands of babies & children massacred by Israeli Govt in 3wks stopped me in my tracks. It’s a question that grieves the soul

Thank you Brazil for asking it. #PalestineHolocaust #Gaza_Genocide pic.twitter.com/ObL6MIMheo