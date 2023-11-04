تجهيز 50 شاحنة مساعدات تمهيدا لنقلها إلى غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بتجهيز 50 شاحنة مساعدات تمهيدا لنقلها إلى غزة.

قوافل المساعدات الغذائية لغزة

قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك دفعة مساعدات في طريقها إلى المعبر وتضم 50 شاحنة، تشمل موادًا غذائية، أدوية، مستلزمات طبية، بالإضافة إلى أغطية وملابس الشتاء.

واضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يستعد للمرحلة الثانية من مساعدات الإغاثة، مضيفا أنه من المقرر إرسال 200 شاحنة خلال الأسبوع الجاري إلى معبر رفح البري على دفعات.

قوافل المساعدات الإغاثية

أضاف عضو التحالف، أن الدفعة الثانية سترسل إلى معبر رفع غدًا الأحد وتضم 50 شاحنة أيضا، والدفعة الثالثة تسلك طريقها الثلاثاء المقبل وتضم 50 شاحنة، على أن تصل يوم الأربعاء المقبل الدفعة الرابعة والتي تضم 50 شاحنة أيضا، ليصبح إجمالي عدد الشاحنات المرسلة على مدار الأسبوع 200 شاحنة.