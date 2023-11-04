تفاصيل شهادة الادخار الثلاثية من البنك الزراعي المصري.. عائد 10.5%

يوفر البنك الزراعي المصري العديد من الشهادات الادخارية التي تختلف التفاصيل الخاصة بها وفقاً لكل شهادة في ظل أن كافة البنوك المصرية تتيح لعملائها فرصة للحصول على شهادة ادخار ومن ضمن الشهادات الادخارية الذي يوفرها البنك الزراعي المصري شهادة «الأمان» التي تصل مدتها إلى 3 سنوات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شهادة الأمان الادخارية من البنك الزراعي المصري.

تفاصيل شهادة الأمان الادخارية

- تبدأ القيمة الخاصة بشراء الشهادة الادخارية بداية من 500 جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- يتم صرف العائد بشكل شهري ويحسب من تاريخ يوم شراء الشهادة.

- بالنسبة للقيمة الخاصة بالعائد تصل إلى %10.5.

مزايا شهادة أمان

- يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقا للقيم الاستردادية المحددة بالبنك الزراعي المصري.

- إمكانية الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقاًً للقواعد التي يقرها البنك الزراعي المصري.

- يمكن إصدار الشهادة بأسماء القصر حتى بلوغهم السن القانوني مع ادخار العائد أو صرفه من الحساب.

- كما أن الشهادة اسمية ولا تصرف قيمتها إلا لصاحبها.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر للأجانب ساريا.

- شهادة ميلاد مميكنة للقصر وقرار الوصاية إن وجد.