تفاصيل شهادة الإدخار الإسلامية الثلاثية من البنك الزراعي.. بدون حد أقصى

كشف البنك الزراعي المصري عن أسعار العائد على الشهادات الإسلامية، تزامنًا مع شهر مايو 2023، من بينها الشهادة الثلاثية الإسلامية، والتي تبلغ مدتها 3 سنوات، ودورية صرف ربع سنوي تحت الحساب.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الزراعي المصري لشهر مايو 2023، على شهادة الإدخار الثلاثية الإسلامية، تكون فئة الشهادة 1000 جنيه، و5000 جنيه، و10000جنيه، وبدون حد أقصى للشراء.

سعر العائد على شهادة الإدخار الثلاثية الإسلامية

ووفقاً للبنك الزراعي المصري، فإنه يحتسب سعر العائد على شهادة الإدخار الثلاثية الإسلامية من تاريخ يوم العمل التالي لشراء الشهادة، ويزيد العائد 1% عن عائد التوفير، ويتم الاحتساب نهاية العام، وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، ومن مميزات الشهادة في البنك الزراعي المصري، أنها أسمية ولا تصرف قيمتها إلا لصاحبها، كما أن قيمة الشهادة وعوائدها و كذلك قيمة استردادها أو استحقاقها، يتم اعفاؤها من كافة أنواع الضرائب .

مميزات شهادة الإدخار الإسلامية

ويمكن إصدار الشهادة بأسماء القصر حتى بلوغهم السن القانونية، مع إدخار العائد أو صرفه من الحساب، ويتيح البنك الزراعي المصري إمكانية إضافة قيمة العائد المستحق إلى الحساب الجاري أو التوفير، حسب رغبة العميل، وكذلك يمكن حفظ الشهادة لدى البنك، حسب رغبة العميل.