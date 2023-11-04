«القومي لثقافة الطفل» والفنون التشكيلية يحييان الذكرى الـ50 لوفاة طه حسين

يحيي المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بذكرى مرور 50 عاما على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين غداً الأحد 5 نوفمبر، بمتحفه بالهرم برئاسة أحمد شلقامي، ومركز رامتان الثقافي برئاسة مروة يحيى.

احتفالية ذكرى طه حسين

ويتضمن الاحتفال، تنظيم زيارة للمتحف، ثم ورشة تفاعلية مع أطفال المدارس بعنوان «سر البطولة في حياة طه حسين» يقدمها السيناريست وليد كمال.

كما يقدم فنانو المركز مجموعة من الورش الفنية المتنوعة، منها ورشة تدوير وعمل مجسمات لكتب ومؤلفات طه حسين، «مسرح عرائس» بعنوان «قصة حياة طه حسين» في الذكرى الخمسين لرحيله، ومسابقات ثقافية عن حياة د.طه حسين وأعماله، ورشة «تلوين» وورشة طباعة بورتريه، وورشة «كروت مجسمة» لشخصية طه حسين.

كما سيجري عمل معرض إصدارات، ويتم توزيع مجموعة من أحدث الإصدارات على أطفال المدارس.

جدير بالذكر أن احتفال المركز القومي لثقافة الطفل وقطاع الفنون التشكيلية بالذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين بدأ الأربعاء 1 نوفمبر، والخميس 2 نوفمبر بحضور الكاتب محمد ناصف، وعمل جولة في المتحف مع أطفال المدارس، وجرى تقديم مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية، والندوات الثقافية حيث قدم أحمد عبد العليم مدير عام بحوث ثقافة الطفل ندوتين للأطفال.

وقدمت وزارة البيئة، ورش إعادة تدوير وعمل مجسمات لكتب ومؤلفات الدكتور طه حسين من ورق المخلفات، بالتنسيق مع قسم البيئة بالقومي للطفل، بالإضافة لمسرح العرائس، والمسابقات.