قانون التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب» قريبا.. اعرف أبرز التعديلات

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، خلال الأسابيع المقلبة، ضمن عدد من القوانين المؤجلة من دور الانعقاد السابق، والتي تعيد الحكومة تقديمها، إذ أنه من المقرر أن يحيل مجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان واللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

ومن المنتظر أن يحيل المجلس مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى اللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته، إذ سقط مشروع القانون واستوجب إعادة تقديمه وإحالته مرة أخرى إلى لجنة الإسكان وفقا لما تقتضيه اللائحة، نظرا لعدم الموافقة عليه بدور الانعقاد السابق، وينتظر المجلس وصول التعديلات التي أجرتها الحكومة على القانون عقب مناقشات لجنة الاسكان في دور الانعقاد السابق.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه من المنتظر أن ترسل الحكومة التعديلات التي أجرتها على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بعد مناقشته باللجنة في دور الانعقاد السابق، وسيتم عرض التعديلات الجديدة على اللجنة، موضحا أن القانون الجديد يهدف لحل مشكلات القانون السابق وتسهيل الإجراءات، والتصدي لمجموعة من المعوقات والعقبات لتسهيل الإجراءات والتصالح في المخالفات بعد فشل القانون السابق.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريح لـ«الوطن» أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يشمل حالات يجوز التصالح عليها، غير منصوص عليها بالقانون الحالي، ومنها حالة تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يجيز التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.