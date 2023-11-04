محافظ سوهاج يشهد 50 مشروع تخرج بكلية الآثار في الجامعة الجديدة

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مشاريع التخرج والأنشطة الطلابية لطلاب قسم الآثار الإسلامية والقبطية بكلية الآثار بالجامعة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر ياسين والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والدكتور فهيم حجازي عميد الكلية، والدكتور أحمد الانصاري وكيل الكلية، والدكتور علاء الدين عبد العال رئيس القسم، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

دعم الطلاب وتوجيههم في تنفيذ تلك المشروعات

وثمن الدكتور حسان النعماني دور الطلاب ومجهوداتهم وإبداعهم في تنفيذ تلك المشروعات والأنشطة الطلابية التي ضمت أكثر من 50 مشروع ونشاط، كما ثمن دور اعضاء هيئة التدريس في دعم الطلاب وتوجيههم في تنفيذ تلك المشروعات، والتي ضمت مجموعة متنوعة من المنشآت المعمارية والاثرية داخل محافظة سوهاج ومصر والبلدان العربية في مختلف العصور.

وأوضح الدكتور فهيم حجازي، أنه شارك في تنفيذ تلك المشروعات طلاب الفرق الدراسية المختلفة بقسم الآثار الإسلامية والقبطية، حيث تم البدء في تنفيذ تلك المشاريع بداية من العام الجامعي 2020-2021 وحتى العام الجامعي 2022-2023، وأشرف عليها جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الآثار الإسلامية والقبطية.

وذكر الدكتور علاء الدين عبد العال أن رئيس جامعة سوهاج تفقد عدد من المشاريع منها، مشروع مجسم الخريطة السياحية والاثرية لمحافظة سوهاج، ومجسمات لمسجد احمد بن طولون، وجامع السلطان شيخ زادة محمد باسطنبول، والكنيسة المعلقه بالقاهرة، وايضاً مشربية من الخشب، وبلاطة من الرخام مكتوب عليها بالخط الكوفي الهندسي عبارة الشهادة، مشكاة من الفخار، البوم على هيئة مصحف مغربي، البوم صور للطغراوات العثمانية، الي جانب مجموعة من الملابس مصور عليها بعض التحف العاجية الأندلسية، وغيرها من المشاريع والانشطة التي نفذها الطلاب.