فتح باب التقدم للمشروعات البحثية الممولة في جامعة سوهاج 15 نوفمبر

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، فتح باب التقدم للمشروعات البحثية التنافسية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لنيل فرص التمويل من الموارد الذاتية للجامعة، وذلك طبقا للائحة الجوائز وحوافز التميز في النشر العلمي والمشروعات البحثية.

تمويل مشروعات بحثية في مجالات الطاقة

وأوضح «النعماني»، أن المشروعات التي ستحظي بأولوية التمويل هي التي تناولت مجالات أمراض الكلى والفشل الكلوي، والصناعات الحرفية واليدوية، وتدوير المخلفات لتخفيف العبء عن البيئة أو لأغراض اقتصادية كما يمكن تمويل مشروعات بحثية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وربط البحث العلمي بقطاع الإنتاج والخدمات والعنف الأسري والإدمان، والتغيرات المناخية، والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية.

موعد فتح باب التقديم

وأشار «النعماني»، إلى أنه سيتم تقديم مقترحات المشاريع إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة خلال الفترة من 15 نوفمبر الجاري حتي نهاية شهر ديسمبر المقبل، وسيكون التمويل بحد أقصى خمسون ألف جنيه للكليات العملية، وثلاثون ألفا للكليات الإنسانية والنظرية، كما يمكن الحصول على النماذج الخاصة بالتقدم للمشروعات الممولة، من الموقع الإلكتروني بالجامعة، أو زيارة وحدة إدارة المشروعات بالدور الرابع بمبنى الإدارة المركزية.