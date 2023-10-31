جامعة سوهاج تستضيف مفتي الجمهورية في ندوة غدا

تستضيف جامعة سوهاج، غدًا الأربعاء، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، في ندوة بعنوان «الوسطية في الإسلام» وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ، في تمام الساعة 10 صباحًا بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة.

تبصير الطلاب بمبادئ الوسطية في الإسلام

وأوضح «النعماني» أنّ الندوة ستتناول العديد من الجوانب المتعلقة بمفهوم الوسطية وتفنيد الأفكار المتشددة وتبصير الطلاب بمبادئ الوسطية في الإسلام، ومواجهة الأفكار والمفاهيم غير السوية.

دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

وفي سياق آخر، كان قد استهل الدكتور النعماني، اجتماع مجلس الجامعة رقم 198، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء أشقائنا الفلسطينين، بعد جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة على مدار الأيام الماضية، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.