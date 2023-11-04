رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الصحة: إصابات القادمين من غزة كسور وشظايا وكسر بالجمجمة

كتب:

نرمين عفيفي
02:04 م | السبت 04 نوفمبر 2023
الدكتور خالد عبدالغفار

الدكتور خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن كل قطاعات الدولة تقريبا متواجدة منذ أكثر من 20 يوما داخل محافظة شمال سيناء للاستعداد لاستقبال الجرحى والمصابين من دولة فلسطين، إذ جرى تجهيز مستشفيات «بئر العبد والعريش العام والشيخ زويد».

وأضاف وزير الصحة، أنه يتم استقبال يوميا عدد من الحالات المصابة من معبر رفح والإصابات خطيرة بين الأطفال والشباب والنساء، وتتراوح بين كسور وشظايا وكسر بالجمجمة وبتر في الأطراف.

اقرأ المزيد:

وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكولات تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

وزير الصحة: نستهدف وضع حلول لأزمات نواقص المستلزمات الطبية

وزير الصحة يستعرض خطة تقديم الدعم الطبي للحالات المستقبلة من غزة

وزير الصحة يتوجه للعريش لمتابعة الخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين

«إكسترا نيوز»: معبر رفح يستقبل وزير الصحة بعد قليل
بقلم نرمين عفيفي