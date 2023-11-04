وزير الصحة: إصابات القادمين من غزة كسور وشظايا وكسر بالجمجمة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن كل قطاعات الدولة تقريبا متواجدة منذ أكثر من 20 يوما داخل محافظة شمال سيناء للاستعداد لاستقبال الجرحى والمصابين من دولة فلسطين، إذ جرى تجهيز مستشفيات «بئر العبد والعريش العام والشيخ زويد».

وأضاف وزير الصحة، أنه يتم استقبال يوميا عدد من الحالات المصابة من معبر رفح والإصابات خطيرة بين الأطفال والشباب والنساء، وتتراوح بين كسور وشظايا وكسر بالجمجمة وبتر في الأطراف.